Nettoyage de la plage accompagné d’un âne Bricqueville-sur-Mer Bricqueville-sur-Mer Catégories d’évènement: Bricqueville-sur-Mer

Manche

Nettoyage de la plage accompagné d’un âne Bricqueville-sur-Mer, 3 août 2022, Bricqueville-sur-Mer. Nettoyage de la plage accompagné d’un âne Bricqueville-sur-Mer

2022-08-03 09:00:00 – 2022-08-03 12:00:00

Bricqueville-sur-Mer Manche Bricqueville-sur-Mer Collecte de déchets autour de la pointe dunaire du Havre de la Vanlée, accompagné d’un âne bâté.

Activité ouverte à tous. Nous effectuerons une boucle donc elle pourra être écourtée en cas de coup de fatigue.

Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo. Les gants ne sont pas obligatoires mais ne seront pas fournis. Collecte de déchets autour de la pointe dunaire du Havre de la Vanlée, accompagné d’un âne bâté.

Activité ouverte à tous. Nous effectuerons une boucle donc elle pourra être écourtée en cas de coup de fatigue.

Prévoir des chaussures fermées et une… +33 6 63 70 98 79 Collecte de déchets autour de la pointe dunaire du Havre de la Vanlée, accompagné d’un âne bâté.

Activité ouverte à tous. Nous effectuerons une boucle donc elle pourra être écourtée en cas de coup de fatigue.

Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo. Les gants ne sont pas obligatoires mais ne seront pas fournis. Bricqueville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bricqueville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Bricqueville-sur-Mer Adresse Ville Bricqueville-sur-Mer lieuville Bricqueville-sur-Mer Departement Manche

Bricqueville-sur-Mer Bricqueville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bricqueville-sur-mer/

Nettoyage de la plage accompagné d’un âne Bricqueville-sur-Mer 2022-08-03 was last modified: by Nettoyage de la plage accompagné d’un âne Bricqueville-sur-Mer Bricqueville-sur-Mer 3 août 2022 Bricqueville-sur-Mer manche

Bricqueville-sur-Mer Manche