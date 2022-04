Nettoyage de la plage accompagné d’un âne

Nettoyage de la plage accompagné d’un âne, 20 juillet 2022, . Nettoyage de la plage accompagné d’un âne

2022-07-20 – 2022-07-20 Collecte de déchets autour de la pointe dunaire du Havre de la Vanlée, accompagné d’un âne bâté.

Activité ouverte à tous. Nous effectuerons une boucle donc elle pourra être écourtée en cas de coup de fatigue.

Prévoir des chaussures fermées et une… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville