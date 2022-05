Nettoyage de la nature Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Jean-de-Thouars

Nettoyage de la nature Saint-Jean-de-Thouars, 21 mai 2022, Saint-Jean-de-Thouars. Nettoyage de la nature Rue Charles Ragot RDV à la mairie Saint-Jean-de-Thouars

2022-05-21 09:30:00 – 2022-05-21 Rue Charles Ragot RDV à la mairie

Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres Saint-Jean-de-Thouars EUR Le Conseil municipal des jeunes de l’école Bonneval de Saint-Jean de Thouars s’associe à Clean Forest pour organiser un ramassage des déchets dans la nature. Pensez à prévoir une tenue adaptée et des gants.

Sortie proposée dans le cadre de la fête de la nature programmée du 18 au 22 mai Le Conseil municipal des jeunes de l’école Bonneval de Saint-Jean de Thouars s’associe à Clean Forest pour organiser un ramassage des déchets dans la nature. Pensez à prévoir une tenue adaptée et des gants.

Sortie proposée dans le cadre de la fête de la nature programmée du 18 au 22 mai +33 5 49 66 42 18 Le Conseil municipal des jeunes de l’école Bonneval de Saint-Jean de Thouars s’associe à Clean Forest pour organiser un ramassage des déchets dans la nature. Pensez à prévoir une tenue adaptée et des gants.

Sortie proposée dans le cadre de la fête de la nature programmée du 18 au 22 mai Service Biodiversité Eau et Espaces Naturels

Rue Charles Ragot RDV à la mairie Saint-Jean-de-Thouars

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Jean-de-Thouars Autres Lieu Saint-Jean-de-Thouars Adresse Rue Charles Ragot RDV à la mairie Ville Saint-Jean-de-Thouars lieuville Rue Charles Ragot RDV à la mairie Saint-Jean-de-Thouars Departement Deux-Sèvres

Nettoyage de la nature Saint-Jean-de-Thouars 2022-05-21 was last modified: by Nettoyage de la nature Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars 21 mai 2022 Deux-Sèvres Saint-Jean-de-Thouars

Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres