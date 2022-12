NETTOYAGE CITOYEN DE LA PLAGE DE PONT-MAHÉ Assérac Assérac Catégories d’évènement: Asserac

NETTOYAGE CITOYEN DE LA PLAGE DE PONT-MAHÉ Assérac, 3 juin 2023, Assérac . NETTOYAGE CITOYEN DE LA PLAGE DE PONT-MAHÉ Plage de Pont-Mahé Assérac Loire-Atlantique

2023-06-03 09:00:00

Loire-Atlantique Rendez-vous à l’entrée principale de la plage pour participer au nettoyage de la plage de Pont-Mahé. info@asserac.fr +33 2 40 01 70 00 http://www.asserac.fr/ Assérac

