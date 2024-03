Nettoyage bénévole du havre de Surville La Haye, samedi 23 mars 2024.

Le CPIE du Cotentin organise un chantier bénévole de nettoyage du havre de Surville, le plus petit des 8 havres de la côte ouest de la Manche. Prévoir bottes et gants, les sacs poubelle sont fournis. Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Route de la mer

La Haye 50250 Manche Normandie didier.lecoeur@cpiecotentin.com

L’événement Nettoyage bénévole du havre de Surville La Haye a été mis à jour le 2024-03-06 par Côte Ouest Centre Manche