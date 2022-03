NETTOYAGE ABORDS DU VILLAGE Pailhès Pailhès Catégories d’évènement: Hérault

2022-04-09

Pailhès Hérault Pailhès Rendez-vous à 9h00 sur la place des cévennes pour les personnes qui souhaitent participer bénévolement au nettoyage des abords du village. Rendez-vous à 9h00 sur la place des cévennes pour les personnes qui souhaitent participer bénévolement au nettoyage des abords du village. +33 4 67 36 31 13 Rendez-vous à 9h00 sur la place des cévennes pour les personnes qui souhaitent participer bénévolement au nettoyage des abords du village. Pailhès

