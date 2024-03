Nettoyage à la découverte des adventices ! La Ferté-Bernard, samedi 21 septembre 2024.

Les associations Wings Of The Ocean et SEPENES invitent tout à chacun à un événements comprenant ramassage citoyens de déchets découverte des apports de la biodiversité dont les adventices apprentissage de la gestion d’un compost pot de l’amitié. Organisé par Wings Of The Ocean (anciennement Qui nettoie si ce n’est toi ?) .

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-21

Jardin des Calots

La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

