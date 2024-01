SPECTACLE L’ATELIER D’OKILÉLÉ Nettancourt, vendredi 2 février 2024.

SPECTACLE L’ATELIER D’OKILÉLÉ Nettancourt Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-02 18:30:00

fin : 2024-02-02

Théâtre, Conte et Musique, librement inspiré de l’album jeunesse « Okilélé » de Claude Ponti.

Par la compagnie « Le Théâtre des Mots », qui a a déjà joué plusieurs de ses spectacles sur le territoire (« Les enfants des fontaines » en 2015, « Carapace » en 2016).

Quand Okilélé est né, son père, sa mère, ses frères et sa sœur l’ont trouvé si vilain qu’ils se sont écriés « Oh, qu’il est laid ! ». Et Okilélé a pensé que c’était son prénom ! Moqué et rejeté au sein de sa famille pour sa différence, il dérange et fâche tout le monde. Comment trouver sa place dans un tel environnement ? Une seule solution, partir à l’aventure. C’est le début d’un long voyage, émaillé de

rencontres épatantes et au final l’histoire d’une belle résilience. Au centre du décor, le bruiteur ponctue le récit avec une multitude d’accessoires insolites.

Ce spectacle est accessible même sans enfant. Alors qu’attendez-vous ?

Places limitées, réservation fortement conseillée par tél ou par mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux le vendredi).

En partenariat avec la commune de Nettancourt et l’association Go Elan.Enfants

2.5 EUR.

Nettancourt 55800 Meuse Grand Est culture@copary.fr



L’événement SPECTACLE L’ATELIER D’OKILÉLÉ Nettancourt a été mis à jour le 2024-01-06 par OT SUD MEUSE