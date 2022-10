One Tech : innovation et propriété intellectuelle NETRI Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Gratuit sur inscription

Ce One Tech est organisé en partenariat avec NETRI, le Mouvement Des Entreprises de France Lyon-Rhône, les cabinets Germain Maureau et Bignon Lebray NETRI 321 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon Gerland Lyon 69007 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Innovation et Propriété intellectuelle : regards croisés de la société NETRI et de ses conseils Brevets, droits d’auteur et marques, contrats (licences et collaboration) : Quelle stratégie PI mettre en place dans son entreprise, quand et comment ? Pourquoi l’accompagnement est essentiel à chaque étape du développement ? Thibault Honegger, fondateur et dirigeant de la société NETRI, Deep tech santé, concepteur et fabricant d’organes sur puces et ses conseils, Barbara Bertholet, avocate, associée du cabinet Bignon Lebray, Philippe Verriest, conseil en propriété industrielle, associé du cabinet Germain & Maureau, répondront à toutes ces questions. 22 novembre 2022 de 9 à 11h

NETRI, 321 Avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon Déroulé :

9h : Accueil café ☕️

9h15 : Présentation du sujet One Tech

10h : Petit-Déjeuner networking et visite des locaux de NETRI !

