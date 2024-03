Net’Léman 2024 Jet d’eau Genève, samedi 25 mai 2024.

Net’Léman 2024 12ème édition de Net’Léman, le grand nettoyage du lac – Secteur Société Nautique de Genève Samedi 25 mai, 08h30 Jet d’eau Gratuit

Net’Léman est une action de nettoyage des rives et des fonds du Léman déclinée dans une dizaine de secteurs sur tout le pourtour du Léman.

Elle réunit le même week-end des bénévoles de tous âges et horizons, équipes de plongée certifiées, paddleuses et paddlers, navigatrices et navigateurs et autres partenaires lacustres, dans le but de préserver la beauté et la santé du Léman.

Jet d'eau Quai Gustave-Ador, 1207 Genève

Association pour la sauvegarde du Léman