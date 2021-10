Paris L'international île de France, Paris Nestter Donuts + Deedee & The Abracadabras + Alvilda L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Nestter Donuts + Deedee & The Abracadabras + Alvilda L’international, 4 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 4 novembre 2021

Une soirée présentée par le label garage-psyché parisien Le Cèpe Records ! Le Cèpe Records et ⚡️L’International présentent : • Nestter Donuts (Flamenco Trash One-man band // Spain) Comment vous expliquer. Nestter est un homme parfaitement équilibré. Quand il ne se consacre pas à son fétichisme pour les trous de donuts, il joue sur sa guitare un flamenco brûlant et brutal. Ses compositions se situent entre instrus surf torrides et punk sous amphétamines. L’homme porte aussi une fière moustache et imite très bien le miaulement du chat. https://nestterdonuts.bandcamp.com/ • Deedee & The Abracadabras (Mystic Punk – Le Cèpe Records – Kids Are Lofi, Paris) “La recette pour du garage punk acidulé ? Facile : versez un peu de mercure, une goutte de transpiration druidesque et trois graines de mimosa dans une marmite, un coup de baguette magique plus tard et BIM ! Les Deedee and the abracadabras se ramènent avec grimoires, corbeaux et magiciens des ténèbres. Après un premier album sorti en octobre 2019 et très bien reçu par la critique, ils reviennent sur scène pour la bagarre! https://deedeeandtheabracadabras.bandcamp.com/ • Alvilda (Power Pop – Alien Snatch Records, Paris) Nina, Eva, Mélanie et Sandra ouvriront le bal avec leur powerpop. Inspirées par Protex, The Nerves ou encore les Undertones. Pop rafraîchissante et énergie mélodique (à moins que ne ce soit l’inverse…) seront au programme. https://aliensnatch.bandcamp.com/album/alvilda-n-gatif Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

