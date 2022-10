Nestor Brisebûche et la Forêt Ensorcelée

Nestor Brisebûche et la Forêt Ensorcelée, 27 octobre 2022, . Nestor Brisebûche et la Forêt Ensorcelée



2022-10-27 – 2022-10-27 EUR 8 10 Nestor Brisebûche est bucheron, étourdi, un peu poltron et amoureux de l’inspecteur de police Teresa Dicaprio.



Tous les prétextes sont bons pour aller lui rendre visite au commissariat.



Cette année Nestor a un problème : c’est bientôt Noël et il travaille dur pour couper les sapins qui décoreront les maisons le soir du réveillon.



Mais les créatures de la forêt en ont assez de voir leur belle nature ainsi abimée et vont en faire voir de toutes les couleurs à Nestor…



Comédie de 4 à 10 ans. Comédie pour enfants de 4 à 10 ans. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville