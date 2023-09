Initiation à la marche nordique NESTIER Nestier, 22 octobre 2023, Nestier.

Nestier,Hautes-Pyrénées

Découvrez le « planté de bâton ! » de l’activité marche nordique.

Accompagné.e.s par Bruno Rousseau, moniteur de marche nordique, découvrez cette marche dynamique grâce à l’utilisation de bâtons spécifiques pour la pratique de l’activité – au pied de la chaîne pyrénéenne.

Ouverte à tous, la marche nordique (ou Nordic Walking) entretien le bien-être et la santé.

Prévoir des chaussures de jogging.

Les bâtons sont fournis.

Tarifs : 15€/adulte et 10€/jeunes (12 ans et +).

NESTIER départ au parking des Ôcybelles

Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the « stick planting » of Nordic walking.

Accompanied by Bruno Rousseau, a Nordic walking instructor, discover this dynamic activity using special poles – at the foot of the Pyrenees.

Open to all, Nordic Walking promotes health and well-being.

Jogging shoes are recommended.

Poles provided.

Prices: 15?/adult and 10?/youth (12+)

Descubre la « siembra de palos » de la marcha nórdica.

Acompañado por Bruno Rousseau, monitor de marcha nórdica, descubra este dinámico paseo con bastones especiales a los pies de los Pirineos.

Abierta a todos, la marcha nórdica favorece el bienestar y la buena salud.

Necesitará calzado para correr.

Se proporcionan los bastones.

Precios: 15 €/adulto y 10 €/joven (a partir de 12 años)

Entdecken Sie das « Planté de bâton! » der Nordic Walking-Aktivität.

Begleitet von Bruno Rousseau, einem Nordic-Walking-Lehrer, entdecken Sie dieses dynamische Gehen dank der Verwendung spezieller Stöcke für die Ausübung dieser Aktivität – am Fuße der Pyrenäenkette.

Nordic Walking ist für alle zugänglich und fördert das Wohlbefinden und die Gesundheit.

Sie sollten Joggingschuhe mitbringen.

Die Stöcke werden zur Verfügung gestellt.

Preise: 15/Erwachsene und 10/Jugendliche (ab 12 Jahren)

