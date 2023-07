LES ATELIERS AUX JARDIN DU MONT ARES NESTIER Nestier, 16 août 2023, Nestier.

Nestier,Hautes-Pyrénées

Mercredi 16 août à 14h00 venez découvrir les jardins du Mont Arès à Nestier.

14h00 visite des jardins avec Hélène,

15h00 atelier transformation au choix : limonades, sel aux herbes, pesto ou tisane,

16h00 Pour terminer, dégustez le goûter des jardiniers.

ℹ️ Réservation obligatoire par téléphone ou par mail à tourisme@neste-barousse.fr.

NESTIER

Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Wednesday August 16 at 2:00 pm, discover the gardens of Mont Arès in Nestier.

? 2:00 pm visit the gardens with Hélène,

? 3:00 pm choice of processing workshop: lemonade, herbal salt, pesto or herbal tea,

?4:00 pm To finish, enjoy the gardeners’ snack.

?? Reservations required by phone or e-mail to tourisme@neste-barousse.fr

Miércoles 16 de agosto a las 14:00 h, venga a descubrir los jardines de Mont Arès en Nestier.

a las 14:00 h, visita de los jardines con Hélène,

? 15:00 taller de elaboración a elegir: limonada, sal de hierbas, pesto o tisana,

? 16:00 Por último, disfrute de un aperitivo de jardinería.

?? Reserva previa por teléfono o correo electrónico a tourisme@neste-barousse.fr

Mittwoch, den 16. August um 14:00 Uhr Entdecken Sie die Gärten des Mont Arès in Nestier.

? 14.00 Uhr Besuch der Gärten mit Hélène,

? 15.00 Uhr Workshop Verarbeitung nach Wahl: Limonaden, Kräutersalz, Pesto oder Kräutertee,

?16.00 Uhr Zum Abschluss probieren Sie den Gärtnersnack.

?? Reservierung per Telefon oder E-Mail an tourisme@neste-barousse.fr erforderlich

