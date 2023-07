Ateliers aux jardins NESTIER Nestier Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

15h Atelier transformation : pesto, sel aux herbes et tisane

16h Goûter du jardin 25€ par personne âge minimum 7 ans Réservation obligatoire..

2023-08-16 14:00:00 fin : 2023-08-16 . .

NESTIER jardins du mont Arès

Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



3pm Processing workshop: pesto, herbal salt and herbal tea

15.00 Taller de elaboración: pesto, sal de hierbas y tisana

15.00 Uhr Workshop Verarbeitung: Pesto, Kräutersalz und Kräutertee

14h Besuch der Gärten

15.00 Uhr Workshop Verarbeitung: Pesto, Kräutersalz und Kräutertee

16:00 Uhr Kostprobe aus dem Garten 25? pro Person mindestalter 7 Jahre Reservierung erforderlich.

