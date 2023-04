Abysses Nest-Théâtre en Bois, 2 mai 2023, Thionville.

Dans Abysses, l’auteur sicilien Davide Enia nous emmène sur l’île de Lampedusa, à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui, fuyant les guerres et les famines, ont vu leurs espoirs d’une vie meilleure se fracasser en mer. « Je ne savais vraiment pas ce que j’y trouverais. J’ai rencontré l’Histoire. Et je n’étais pas prêt », raconte Enia, qui s’est rendu sur place. S’il témoigne de l’innommable, il dit aussi les éclats d’espoir, ces moments où l’instinct d’aider son prochain pousse habitants et sauveteurs à transcender leurs a priori et leurs peurs. Au fil de son récit, il renoue aussi avec sa propre histoire familiale. Pour porter ce texte sur scène, Alexandra Tobelaim, la directrice du NEST, est allée à l’essentiel : un comédien, Solal Bouloudnine, que vous avez peut-être vu dans Seras-tu là ?, et une musicienne, Claire Vailler. Il n’en fallait pas davantage pour servir la puissance des mots d’un reporter citoyen qui est aussi un véritable conteur.

