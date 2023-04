MARCHÉ D’ÉTÉ NEST – CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Moselle . Les marchés du NEST, c’est l’occasion de rencontrer des producteurs locaux et des spectacles d’ici et d’ailleurs, de mêler culture et agriculture. La programmation sera dévoilée un mois à l’avance. Prenez date et laissez-vous surprendre ! La programmation détaillée des marchés sera publiée un mois avant le jour J. Au programme :

Producteurs de la région en circuit court Chef cuisinier régional et ses délicieuses tapas cuisinées avec les produits de saison 17H-20H Spectacle pour les enfants

entrée libre 20H Spectacle pour toute la famille infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 https://www.nest-theatre.fr/saison/22-23/marche-d-ete-819 NEST

