Nessbeal, 5 novembre 2022, .

Nessbeal

2022-11-05 – 2022-11-05

15 17 Plus de 10 ans après sa dernière sortie en solo, le « roi sans couronne » Nessbeal signe son grand retour le 25 mars 2022 avec Zonard des étoiles. Un album au casting hors du commun où on retrouve des featurings avec ZKR, OrelSan, PLK ou encore Landy et Zed.



Un véritable tour de force dans lequel l’orateur funeste enchaîne les punchs et offre un rap imagé, plein de références et réflexions, comme il sait si bien le faire.



Cet opus marque un des plus gros comeback du rap français et annonce également un retour sur scène imminent. Il sera donc à Marseille à L’Affranchi ce 5 novembre.

Nessbeal en concert à Marseille à L’Affranchi le 05 novembre !

dernière mise à jour : 2022-04-05 par