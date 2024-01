Conférence sur le patrimoine Templier et Hospitalier Salle polyvalente Nespouls, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

Conférence: Patrimoine Templier et Hospitalier en vallée de la Vézère, Évocation de Belveyre, dépendance du Temple d’Ayen et de Mons à la salle polyvalente de Nespouls. A partir de 20h30.

Sans réservation, entrée gratuite

Organisation : Association : Les Amis du Causse et La Maison du Patrimoine de Nespouls

Contact : 0684123571

Salle polyvalente Le Bourg

Nespouls 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



