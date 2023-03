Exposition de peinture Nesploy OT GATINAIS SUD Nesploy Catégories d’Évènement: Loiret

NESPLOY

Exposition de peinture, 22 avril 2023, Nesploy OT GATINAIS SUD Nesploy. Exposition de peinture 25 Route de Nibelle Nesploy Loiret

2023-04-22 10:00:00 – 2023-04-22 18:00:00 Nesploy

Loiret Nesploy . Exposition de peinture organisée par le comité des fêtes à la salle des fêtes. Exposition de peinture comitedesfetesnesploy@hotmail.fr +33 2 38 90 43 21 Pixabay

Nesploy

dernière mise à jour : 2023-03-24 par OT GATINAIS SUD

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, NESPLOY Autres Lieu Nesploy Adresse 25 Route de Nibelle Nesploy Loiret OT GATINAIS SUD Ville Nesploy OT GATINAIS SUD Nesploy Departement Loiret Tarif Lieu Ville Nesploy

Nesploy Nesploy OT GATINAIS SUD Nesploy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nesploy ot gatinais sud nesploy/

Exposition de peinture 2023-04-22 was last modified: by Exposition de peinture Nesploy 22 avril 2023 25 Route de Nibelle Nesploy Loiret Loiret Nesploy OT GATINAIS SUD

Nesploy OT GATINAIS SUD Nesploy Loiret