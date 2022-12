Réveillon de la Saint Sylvestre Maison du temps libre 02400 NESLES-LA-MONTAGNE Nesles-la-Montagne Catégories d’évènement: Aisne

Réveillon de la Saint Sylvestre Maison du temps libre 02400 NESLES-LA-MONTAGNE, 31 décembre 2022 19:00, Nesles-la-Montagne. 31 décembre et 1 janvier Sur place Sur inscription, 75 € à adresser 20 rue du 8 mai 1945 02400 NESLES LA MONTAGNE http://Lacahoutienne@gmail.com/la-cahoutienne.fr/0608496224

Réveillon de la saint sylvestre le 31 décembre à 19 h à la Maison du Temps Libre à Nesles la Montagne repas dansant aux chandelles dans la bonne humeur, la convivialité.

apéritif (Spritz) à discrétion ainsi qu’un blida de champagne en fin de repas (boisson non comprise) Maison du temps libre 02400 NESLES-LA-MONTAGNE Rue de Paris 02400 NESLES LA MONTAGNE 02400 Nesles-la-Montagne Aisne samedi 31 décembre – 19h00 à 23h59

dimanche 1er janvier 2023 – 00h30 à 04h00

