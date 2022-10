NesKoH AkustiK

2022-11-20 – 2022-11-20 EUR 10 15 NesKoH AkustiK, auteur-compositeur-interprète bosniaque au parcours atypique, raconte avec pudeur et émotion le cheminement et les réflexions d’un voyageur contraint, parti pour fuir la guerre de Sarajevo et devenu chanteur de rock en Allemagne avant d’enseigner la musique en France. Entouré par des musiciens multi-facettes dont un pianiste virtuose, les chansons de NesKoH AkustiK, aux ambiances très variées, plongent les spectateurs au cœur d’une magnifique narration théâtralisée. +33 6 86 32 00 55 dernière mise à jour : 2022-10-12 par

