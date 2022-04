NESHUME Le Non-Lieu Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

NESHUME Le Non-Lieu, 28 avril 2022, Marseille. NESHUME

Le Non-Lieu, le jeudi 28 avril à 20:30

SOIREE KLEZMER 19h concert des ateliers klezmer : gratuit 20h30 concert avec le duo des Oreilles d’Aman “NESHUME” Léa Platini (clarinette)- Mathilde Dupuch (accordéon) Léa Platini et Mathilde Dupuch puisent l’élan de leur engagement artistique au fond de leurs âmes (neshume en yiddish). Leur duo clarinette-accordéon est le reflet vibrant de leur complicité artistique et humaine. Leurs compositions et arrangements originaux de traditionnels klezmer, d’Europe de l’Est et d’Orient dessinent un univers tour à tour délicat et populaire qui pousse au rêve comme à la danse. PAF : 8 + adh./ Rés.: 06 82 58 22 49 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces OUVERTURE DES PORTES 30 minutes avant le spectacle

♫KLEZMER♫ Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2022-04-28T20:30:00 2022-04-28T23:00:00

