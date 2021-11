Rennes AMROK Ille-et-Vilaine, Rennes NERVOUS DECAY AMROK Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Des riffs intenses, des compositions complexes et des paroles puissantes sont à la base du death metal infusé à l’ancienne de Nervous Decay. Fondé en 2017 à Nantes, leur premier album est sorti le 2 avril sur le label français Great Dane Records. Il affiche des sections brutales, entrelacées de moments inattendus de clarté, de tension et d’ambiance chaotique. [[https://www.facebook.com/Nervous.Decay.Band](https://www.facebook.com/Nervous.Decay.Band)](https://www.facebook.com/Nervous.Decay.Band) [https://www.instagram.com/nervousdecay/?fbclid=IwAR2_kqzdvlCJxN-XG2N1ehcGJPiLIBgBVZu4S1r-fHq1OgVO5CXcQIiocqI](https://www.instagram.com/nervousdecay/?fbclid=IwAR2_kqzdvlCJxN-XG2N1ehcGJPiLIBgBVZu4S1r-fHq1OgVO5CXcQIiocqI) [[https://nervousdecay.bandcamp.com/releases](https://nervousdecay.bandcamp.com/releases)](https://nervousdecay.bandcamp.com/releases) [[https://youtu.be/PyyqS9majYk](https://youtu.be/PyyqS9majYk)](https://youtu.be/PyyqS9majYk) dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars AMROK 6 G rue de Brest, 35000 Rennes Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine

