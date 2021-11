Savigny-le-Temple L'Empreinte Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne NERVOSA + BURNING WITCHES + WARFECT L’Empreinte Savigny-le-Temple Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple

**PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE** Le groupe a été fondé en 2010 par le guitariste Prika Amaral et la batteuse Fernanda Terra. Quelques mois plus tard, Karen Ramos a rejoint le groupe en tant que deuxième guitariste. Un an et demi plus tard, la bassiste Fernanda Lira les rejoint tandis que Karen Ramos quitte le groupe. La formation défend actuellement en tournée son dernier album sortie cette année : « Perpetual Chaos » YouTube NERVOSA – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/nervosathrash) Burning Witches est un groupe suisse de heavy, power metal. Signé chez Nuclear Blast, elle tourne en première partie des vétérans du style, Grave Digger suite à la sortie de leur premier album. YouTube BURNING WITCHES – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/watch?v=-ij-ECgDdBg) Warfect est un trio de thrash suédois fondé en 2003. YouTube WARFECT – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/warfect) **La billetterie, c’est par :** [**là**](https://web.digitick.com/nervosa-warbringer-warfect-concert-l-empreinte-savigny-le-temple-08-mars-2022-css5-lempreinte-pg101-ri8267697.html) On double, voire triple le thrash avec cette tournée événement qui met à l’honneur Nervosa, les brésiliennes reine du style ! L’Empreinte 301 avenue de l’Europe, 77176, Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

