Visite guidée – Le Château de Fleurac à Nersac Nersac Office de Tourisme du Pays d'Angoulême Nersac Catégories d’Évènement: Charente

Nersac

Visite guidée – Le Château de Fleurac à Nersac, 9 avril 2023, Nersac Office de Tourisme du Pays d'Angoulême Nersac. Visite guidée – Le Château de Fleurac à Nersac EUR Chateau de Fleurac à Nersac Nersac Charente

2023-04-09 – 2023-04-09 Nersac

Charente Nersac . EUR Visite guidée, du château de Fleurac à Nersac assurée par le propriétaire du site. Le verre de l’amitié est offert à l’issu de la visite. info@angouleme-tourisme.com +33 5 45 95 16 84 Nersac

dernière mise à jour : 2023-03-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

Détails Catégories d’Évènement: Charente, Nersac Autres Lieu Nersac Adresse Chateau de Fleurac à Nersac Nersac Charente Office de Tourisme du Pays d'Angoulême Ville Nersac Office de Tourisme du Pays d'Angoulême Nersac Departement Charente Tarif EUR Lieu Ville Nersac

Nersac Nersac Office de Tourisme du Pays d'Angoulême Nersac Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nersac office de tourisme du pays d'angouleme nersac/

Visite guidée – Le Château de Fleurac à Nersac 2023-04-09 was last modified: by Visite guidée – Le Château de Fleurac à Nersac Nersac 9 avril 2023 Charente Chateau de Fleurac à Nersac Nersac Charente Nersac Office de Tourisme du Pays d'Angoulême

Nersac Office de Tourisme du Pays d'Angoulême Nersac Charente