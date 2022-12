Néron ou le triomphe de Narcisse 100 ECS Paris Catégories d’évènement: île de France

Néron ou le triomphe de Narcisse 100 ECS, 19 janvier 2023, Paris. Le samedi 04 février 2023

de 20h00 à 21h20

Le vendredi 03 février 2023

de 20h00 à 21h20

Le jeudi 02 février 2023

de 20h00 à 21h20

Le samedi 28 janvier 2023

de 20h00 à 21h20

Le vendredi 27 janvier 2023

de 20h00 à 21h20

Le jeudi 26 janvier 2023

de 20h00 à 21h20

Le samedi 21 janvier 2023

de 20h00 à 21h20

Le vendredi 20 janvier 2023

de 20h00 à 21h20

Le jeudi 19 janvier 2023

de 20h00 à 21h20

. payant TARIFS: Plein: 14€ Réduit (demandeur d’emploi; +65ans; Pass culture 12ème; groupe à partir de 10 personnes): 12€ Adhérent du 100ecs et -25ans: 10€ D’après Britannicus de Racine. Néron ou le triomphe de Narcisse est une relecture de Britannicus par Néron lui même. Cela devient une quête du devenir façon StarWars en passant par le fracas d’un Fight Club et les perturbations hallucinogènes d’un Sixième Sens. Britannicus (fin XVIIème) raconte l’histoire d’une émancipation, celle de Néron par rapport à sa mère. NÉRON ou le triomphe de Narcisse raconte l’impact psychologique et physique de cette émancipation sur le jeune empereur juste après la mort de Britannicus, celle de Narcisse et l’exil de Junie. SPIN OFF autour du personnage de Néron Comme pour lui donner la parole avant qu’il ne devienne celui que l’histoire retiendra. 100 ECS 100 rue de Charenton 75012 Paris Contact : https://100ecs.fr/neron-ou-le-triomphe-de-narcisse/ 0146288094 accueil@100ecs.paris https://www.billetweb.fr/shop.php?event=neron&popup=1

