bourse aux jouets 2024 NERON 28210, Néron, dimanche 17 novembre 2024.

bourse aux jouets 2024 Dimanche 17 novembre 2024, de 10h00 à 17h00, dans la salle des fêtes de Néron, rue de feucherolles, BOURSE AUX JOUETS. Dimanche 17 novembre, 10h00 NERON 28210, pour exposants https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-neron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-17T10:00:00+01:00 – 2024-11-17T17:00:00+01:00

Fin : 2024-11-17T10:00:00+01:00 – 2024-11-17T17:00:00+01:00

Dimanche 17 novembre 2024, de 10h00 à 17h00, dans la salle des fêtes de Néron, rue de feucherolles, BOURSE AUX JOUETS.

Vente de jeux et jouets d’occasion jeux vidéo, cartes pokémon, poupées, jeux d’éveil, jeux de société pour enfants et adultes, jeux de construction, petites voitures, lego, Playmobil, circuits, livres, kit d’activités manuelles, figurines, jeux de cartes, ballons, …

Idéal pour faire de bonnes affaires à prix malins avant les fêtes de fin d’année.

Restauration en vente sur place. Entrée et parking gratuits.

Pour les exposants 5€ la table de 2 mètres. Tables et chaises fournies. Arrivée 9h00. Merci de réserver via l’adresse mail du comité des fêtes neron28cdfetes@gmail.com ou bien en ligne https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-neron

Vous pouvez nous suivre sur Facebook https://www.facebook.com/groups/677868407850698/?mibextid=oMANbw

NERON 28210, rue de feucherolles, salle des fêtes NERON 28210 Néron 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « neron28cdfetes@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661700608 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/groups/677868407850698/?mibextid=oMANbw »}] [{« link »: « mailto:neron28cdfetes@gmail.com »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-neron »}, {« link »: « https://www.facebook.com/groups/677868407850698/?mibextid=oMANbw »}]

bourse jouets

bourse aux jouets 2024 cdf