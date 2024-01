Bourse à la puériculture et aux vêtements enfants 0-12 ans néron 28210 Néron, dimanche 7 avril 2024.

Dimanche 7 avril 2024 – 10h00 à 17h00 – BOURSE A LA PUERICULTURE et aux VETEMENTS ENFANTS 0-12 ans – salle des fêtes rue de feucherolles – 28210 NERON.

Vente d’objets de matériel d’occasion pour enfants : poussette, transat, lit à barreaux, lit parapluie, cosy, parc, chauffe biberon, porte bébé, …et vêtements pour enfants de 0 à 12 ans.

Restauration en vente sur place.

Pour les exposants : 5€ la table de 2 mètres. Tables et chaises fournies. Arrivée 9h00. Merci de réserver via l’adresse mail du comité des fêtes : neron28cdfetes@gmail.com ou bien en ligne : https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-neron

Vous pouvez nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/677868407850698/?mibextid=oMANbw

