Nernier Nernier Haute-Savoie, Nernier Nernier prépare Noël Nernier Nernier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Nernier

Nernier prépare Noël Nernier, 21 novembre 2021, Nernier. Nernier prépare Noël route de la Mairie Ferme d’Antioche Nernier

2021-11-21 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-21 route de la Mairie Ferme d’Antioche

Nernier Haute-Savoie Nernier L’amicale des Néroniens vous invite à préparer Noël à leurs côtés ! Tout au long de la journée, des nombreuses animations, conférences et exposants seront au rendez-vous. adn.nernier@gmail.com +33 6 40 65 95 76 route de la Mairie Ferme d’Antioche Nernier

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Nernier Autres Lieu Nernier Adresse route de la Mairie Ferme d'Antioche Ville Nernier lieuville route de la Mairie Ferme d'Antioche Nernier