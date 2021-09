Nernier Nernier Haute-Savoie, Nernier Nernier – la Perle du Léman- Le village des Peintres Nernier Nernier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Nernier- La Perle du Léman- Le village des Peintres Dans les années 50, les amateurs éclairés ont développé Nernier, " Village des Peintres", avec comme chef de file Enrico Vegetti, dont le buste est exposé dans le village, peintre piémontais installé pendant près de 50 ans à Nernier dont il a peint les charmes. Nernier perpétue cette tradition avec le Musée du Lac et son école de peinture ainsi qu'avec les expositions à la Ferme d' Antioche.

