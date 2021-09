Nernier Nernier Haute-Savoie, Nernier Nernier – la Perle du Léman- Le Port Nernier Nernier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

* Le Port de Nernierr est, et a toujours été, un élément essentiel pour le développement du village. * Le Port de plaisance accueille aujourd’hui 250 bateaux, plusieurs en bois, dont le Calypso, voilier de 1911 classé monument historique en 1991. Nernier- La Perle du Léman- Le Port. Nernier Nernier Nernier Haute-Savoie

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T22:00:00

