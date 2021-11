Nernier La Ferme d'Antioche Haute-Savoie, Nernier Nernier…conte moi une histoire! par De Rives en Pages La Ferme d’Antioche Nernier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Nernier

Nernier…conte moi une histoire! par De Rives en Pages La Ferme d’Antioche, 22 janvier 2022, Nernier. Nernier…conte moi une histoire! par De Rives en Pages

La Ferme d’Antioche, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Lectures choisies par l’association » De Rives en pages », avec participation du public.

Gratuit

Lectures » coup de coeur » par les membres de l’ Association De Rives en Pages en interaction avec le public. La Ferme d’Antioche Route de Messery 74140 Nernier Nernier Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Nernier Autres Lieu La Ferme d'Antioche Adresse Route de Messery 74140 Nernier Ville Nernier lieuville La Ferme d'Antioche Nernier