Nerlov + Perez en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara, 23 juin 2022, Paris.

Le jeudi 23 juin 2022

de 19h30 à 23h00

. payant CURIEUX TARIF · 9€ PRÉVENTE · 11€

L’un est un lover espiègle qui chante son spleen sur des compositions pop, l’autre est la croisée de la musique pop et de l’art contemporain. Mieux que des mots, venez découvrir Nerlov et Perez à FGO-Barbara le 23 juin.

NERLOV

Dans ce qui semble aujourd’hui être une autre vie, Florent Vincelot chantait son spleen en anglais dans le projet VEDETT et officiait à la basse ou à la batterie au sein des formations SAN CAROL et SHERAF. Insatiable, curieux de tout univers musical, il finit par rencontrer ATOM (C2C, BEAT TORRENT…) au détour d’un studio. Les deux artistes, complices tant dans la composition que dans l’arrangement et la production enchainent alors les morceaux.

PEREZ

Depuis 2013, PEREZ creuse le sillon d’une pop française infusée par les musiques électroniques, allant puiser son inspiration dans la New Wave, le R&B, la House de Chicago ou encore les expérimentations new-yorkaises de Laurie Anderson, Panda Bear et Suicide. Collaborant avec Strip Steve ou Mathilde Fernandez, remixé par Chloé, Arnaud Robotini ou Pilooski et remixant lui-même Bagarre ou Lizzy Mercier Descloux, ses productions ne cessent de tisser des liens entre une pop intimiste à l’inquiétante étrangeté et la musique dansante la plus débridée.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

