NERIJHE + ROJAH B La Batterie, 19 juin 2021-19 juin 2021, GUYANCOURT.

NERIJHE + ROJAH B

La Batterie, le samedi 19 juin à 20:00

Scène 1 : Salle de concerts De 20h à 22h 20h – 20h45 : Nerijhe (soul) Sensibilité à fleur de peau, elle navigue de la Soul au Gospel jusqu’au Jazz d’Ella, Duke ou Ray. Elle n’hésite pas non plus à emprunter au Funk son énergie débordante, ce qui donne un concert bouillonnant avec une salle pleine et un public conquis. Chanteuse et auteure-compositrice originaire de Martinique, Nerijhe découvre la musique et sa dimension spirituelle à travers sa passion pour le piano qu’elle développe aux côtés d’Eric Dannenmüller. Voix puissante et émouvante ! 21h – 22h : Rojah B (reggae) Rojah B est un artiste issu de la scène Reggae parisienne. Il tire ses principales influences du roots des seventies et du lover’s rock des eighties. Rojah distille des mélodies variées, du rocksteady langoureux à un style ragga plus énergique, de la soul jamaïcaine à un flow plus nourri, plus rageux. Un new roots engagé et bien senti. Après de nombreux concerts et de collaboration, il sort son premier opus solo en 2011: Do You Remember, à travers lequel Rojah B nous dévoile de multiples facettes. Do You Remember est en quelque sorte la première étape qui s’achève, d’un chemin qu’on espère encore long, riche en musique et en rencontres. > Plus d’informations sur le site Internet de La Batterie Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Fête de la Musique | Scène 1

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T20:00:00 2021-06-19T22:00:00