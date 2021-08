NERIJHE Le Baiser Salé, 1 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 1 octobre 2021

de 21h30 à 23h59

payant

Chanteuse et auteure-compositrice originaire de Martinique, Nerijhe découvre la musique et sa dimension spirituelle à travers sa passion pour le piano qu’elle développe aux côtés d’Eric Dannenmüller. Une voix puissante et émouvante !

Nerijhe voix, Julien Fromont guitare, Nicolas Bezins trompette, Florent Kruch basse, Hamada Siddig batterie

Sensibilité à fleur de peau, Nerijhe navigue de la Soul au Gospel jusqu’au Jazz d’Ella, Duke ou Ray. Elle n’hésite pas non plus à emprunter au funk son énergie débordante, ce qui donne un concert bouillonnant avec une salle pleine et un public conquis. Chanteuse et auteure-compositrice originaire de Martinique, Nerijhe découvre la musique et sa dimension spirituelle à travers sa passion pour le piano qu’elle développe aux côtés d’Eric Dannenmüller. Une voix puissante et émouvante !

https://www.youtube.com/watch?v=YdeR8JVRCCY

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact :Le Baiser Salé 0142333771 https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

