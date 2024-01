Nerijhe – 21h00 Le Baiser Salé Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 21h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Pass soirée : 30 EUR

Tarif web : 25 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif adhérent Paris Jazz Club : 18 EUR

Voyage entre la Soul et le Gospel jusqu’au Jazz d’Ella, Duke ou Ray.

Passionnée et ensorcelante, la musique de Nerijhe emprunte l’énergie du Funk, l’émotion du jazz et la puissance de sa voix : la recette parfaite pour un concert bouillonnant, une salle pleine et un public conquis !

Nerijhe se découvre d’abord une passion pour le piano, qu’elle développe aux côtés d’Eric Dannenmüller, et puis c’est tout naturellement que le chant s’impose à sa vie…

Aujourd’hui, la chanteuse et auteur-compositeur originaire de Martinique navigue de la Soul au Gospel jusqu’au Jazz d’Ella, Duke ou Ray.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/nerijhe-21h001

Nerijhe – 21h00