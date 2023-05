Fêtes locales, 15 septembre 2023, Nerbis.

Vendredi : à partir de 19h course pédestre 5 et 10 km, marche 5 km et repas en musique.

Samedi : l’après-midi, concours de quilles et exposition d’artisanat

A partir de 19h, repas avec produits locaux et soirée en musique

Dimanche : le matin, messe en musique suivie d’un apéritif-concert animé par l’harmonie mugronnaise..

Nerbis 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Friday: from 7pm onwards, 5 and 10 km walking race, 5 km walk and meal with music.

Saturday: in the afternoon, bowling competition and craft exhibition

From 7 pm, meal with local products and evening with music

Sunday: in the morning, mass with music followed by an aperitif-concert animated by the Mugronnaise harmony.

Viernes: a partir de las 19.00 horas, carrera a pie de 5 y 10 km, marcha de 5 km y comida con música.

Sábado: por la tarde, competición de bolos y exposición de artesanía

A partir de las 19.00 horas, comida con productos locales y música

Domingo: por la mañana, misa con música seguida de un aperitivo y concierto con la banda Mugronnaise.

Freitag: ab 19 Uhr 5- und 10-km-Fußlauf, 5-km-Wanderung und Essen mit Musik.

Samstag: Nachmittags Kegelwettbewerb und Ausstellung von Kunsthandwerk

Ab 19 Uhr: Essen mit lokalen Produkten und Abendveranstaltung mit Musik

Sonntag: morgens Messe mit Musik, anschließend Aperitifkonzert, das von der Harmonie Mugronnaise musikalisch umrahmt wird.

