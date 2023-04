Marche gourmande et visite de ferme 335 route de Larrey, 24 août 2023, Nerbis.

Lundi (15h30) et jeudi (9h30) : balade de 7 ou 4 km (possibilité de rapatriement pour les 3 derniers km) pour découvrir Nerbis (forêt, église classée…) et la ferme (explications et dégustation de canard et de vin)..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 12:30:00. .

335 route de Larrey Ferme Larrey

Nerbis 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Monday (3:30 pm) and Thursday (9:30 am): 7 or 4 km walk (possibility of return for the last 3 km) to discover Nerbis (forest, classified church…) and the farm (explanations and tasting of duck and wine).

Lunes (15.30 h) y jueves (9.30 h): paseo de 7 o 4 km (posibilidad de vuelta para los últimos 3 km) para descubrir Nerbis (bosque, iglesia catalogada…) y la granja (explicaciones y degustación de pato y vino).

Montag (15:30 Uhr) und Donnerstag (9:30 Uhr): Spaziergang von 7 oder 4 km (Möglichkeit der Rückführung für die letzten 3 km), um Nerbis (Wald, denkmalgeschützte Kirche…) und den Bauernhof (Erklärungen und Verkostung von Ente und Wein) zu entdecken.

Mise à jour le 2023-03-28 par OT Terres de Chalosse