Portes ouvertes Agir Val d'Abret et Interm'aide Nérac

Nérac Portes ouvertes Agir Val d'Abret et Interm'aide Jeudi 1 février 2024, 09h30

Début : 2024-02-01T09:30:00+01:00 – 2024-02-01T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-01T09:30:00+01:00 – 2024-02-01T12:00:00+01:00 Venez découvrir l’activité des structures AGIR VAL D’ALBRET et INTERM’AIDE: Ateliers et chantiers d’insertion professionnelle,

Mise à disposition de salariés (collectivité, particuliers entreprises) Espaces verts Ménages & vitreries Peinture

Maçonnerie & patrimoine Bricolage & second œuvre

Accompagnement personnes âgées

Garde d’enfants RDV dans les locaux d’Agir Val d’Albret, 35 rue Larribère à Nérac le 01/02/24 à 9h15: Accueil Café

Présentation des structures et fonctionnement de l’Insertion par l’Activité Economique

Témoignages

Visite des locaux

