Balade en gyropode nocturne pour Halloween Nérac, 23 octobre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

Venez frissonner de bonheur lors d’une balade nocturne à Segway avec des balades en gyropodes en pleine nature.

A l’occasion d’Halloween, deux balades sont possibles à Nérac et Casteljaloux, à la nuit, en forêt. Réservation pour les soirées des vacances d’Halloween (hors week-end), du lundi au vendredi, avec deux départs possibles par soirée.

1/4 d’heure d’initiation plus 3/4 d’heure de balade pour se faire peur en toute sécurité.

Départ possible dès 2 personnes, groupe de 6 maximum..

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Experience the thrill of a Segway night ride on a gyropod in the heart of nature.

For Halloween, two rides are available in Nérac and Casteljaloux, at night, in the forest. Bookings for evenings during the Halloween vacations (excluding weekends), Monday to Friday, with two possible departures per evening.

1/4-hour initiation plus 3/4-hour walk to scare yourself in complete safety.

Departures possible for groups of 2 or more, maximum group size 6.

Venga y experimente la emoción de un paseo nocturno en Segway sobre un girópodo en plena naturaleza.

Para Halloween, le proponemos dos paseos nocturnos por el bosque en Nérac y Casteljaloux. Reservas para las noches de las fiestas de Halloween (fines de semana excluidos), de lunes a viernes, con dos salidas posibles por noche.

una introducción de 1/4 de hora más un paseo de 3/4 de hora para asustarse con total seguridad.

Salidas posibles para grupos de 2 o más personas, máximo 6.

Erleben Sie einen wohligen Schauer bei einer nächtlichen Segway-Tour mit Fahrten auf Gyropoden in der freien Natur.

Anlässlich von Halloween sind zwei Fahrten in Nérac und Casteljaloux möglich, bei Nacht durch den Wald. Reservierung für die Abende in den Halloween-Ferien (außer am Wochenende), von Montag bis Freitag, mit zwei möglichen Abfahrten pro Abend.

1/4 Stunde Einführung plus 3/4 Stunde Spaziergang, um sich in aller Sicherheit zu erschrecken.

Abfahrt ab 2 Personen möglich, Gruppe von maximal 6 Personen.

Mise à jour le 2023-10-30