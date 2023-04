Orgues en Albret Eglise Notre Dame, 15 octobre 2023, Nérac.

Pour sa saison musicale 2023, Orgues en Albret propose 5 concerts sur le territoire : le 19 mars au Temple de Nérac, le 7 mai à l’église Notre Dame de Nérac, le 17 septembre à l’église de Mézin, le 15 octobre à l’église Notre Dame de Nérac et le 11 novembre au Temple de Nérac..

2023-10-15 à ; fin : 2023-10-15 . .

Eglise Notre Dame Place Saint Marc

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For its 2023 musical season, Orgues en Albret proposes 5 concerts in the area: March 19 at the Temple of Nérac, May 7 at the church of Notre Dame de Nérac, September 17 at the church of Mézin, October 15 at the church of Notre Dame de Nérac and November 11 at the Temple of Nérac.

Para su temporada musical 2023, Orgues en Albret ofrece 5 conciertos en la región: el 19 de marzo en el Templo de Nérac, el 7 de mayo en la Iglesia de Notre Dame de Nérac, el 17 de septiembre en la Iglesia de Mézin, el 15 de octubre en la Iglesia de Notre Dame de Nérac y el 11 de noviembre en el Templo de Nérac.

In seiner musikalischen Saison 2023 bietet Orgues en Albret fünf Konzerte in der Region an: am 19. März im Temple de Nérac, am 7. Mai in der Kirche Notre Dame de Nérac, am 17. September in der Kirche Mézin, am 15. Oktober in der Kirche Notre Dame de Nérac und am 11. November im Temple de Nérac.

Mise à jour le 2023-03-01 par OT de l’Albret