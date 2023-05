Chasse au trésor costumée Château musée Henri IV, 29 août 2023, .

Jeu d’énigmes – « A la recherche du trésor caché des Albret ». Jeune public de 7 à 12 ans (sans les parents). Sur réservation.

Petits enquêteurs, le château Henri IV de Nérac renferme bien des secrets ! Le plus gardé d’entre eux est celui d’un trésor caché au sein du château… Saurez-vous résoudre les énigmes et relever les différents défis qui vous seront lancés et qui vous mèneront tout droit au trésor ? Vous pouvez même venir costumés ! 1, 2, 3 chassez !.

2023-08-29 à ; fin : 2023-08-29 11:15:00. EUR.

Château musée Henri IV Rue Henri IV

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Enigma game – » In search of the hidden treasure of the Albret « . Young public from 7 to 12 years old (without parents). On reservation.

Little investigators, the Henri IV castle of Nérac holds many secrets! The most guarded of them is that of a treasure hidden within the castle… Will you be able to solve the riddles and take up the different challenges that will lead you straight to the treasure? You can even come in costume! 1, 2, 3 hunt !

Juego de puzzle – « En busca del tesoro escondido de los Albret ». Público joven de 7 a 12 años (sin padres). Previa reserva.

Pequeños investigadores, ¡el castillo Henri IV de Nérac esconde muchos secretos! El más guardado de ellos es el de un tesoro escondido en el interior del castillo… ¿Serás capaz de resolver los enigmas y aceptar los distintos retos que te llevarán directamente al tesoro? ¡Incluso puedes venir disfrazado! 1, 2, 3 ¡a la caza!

Rätselspiel – « Auf der Suche nach dem verborgenen Schatz der Albrets ». Junges Publikum von 7 bis 12 Jahren (ohne Eltern). Mit Reservierung.

Kleine Ermittler, das Schloss Henri IV in Nérac birgt viele Geheimnisse! Das am besten gehütete unter ihnen ist das eines im Schloss versteckten Schatzes… Können Sie die Rätsel lösen und die verschiedenen Herausforderungen meistern, die Ihnen gestellt werden und die Sie direkt zum Schatz führen? Sie können sogar kostümiert kommen! 1, 2, 3 Jagd!

Mise à jour le 2023-04-27 par OT de l’Albret