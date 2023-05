Da Henri Code Château-musée Henri IV, 24 août 2023, Nérac.

Mystery Game par Ludik Concept. Tout public, dès 12ans.

M. White, un riche excentrique, a racheté le Château-musée de Nérac. Il a en sa possession un cryptexte qui, d’après lui, appartenait à Henri IV. Il décide de faire appel à vous: des experts qui pourraient trouver dans le château le code qui ouvrira le sésame…

Une animation d’un nouveau genre : à mi-chemin entre un escape game, un jeu de piste et un jeu coopératif, ce mystery game permettra à plusieurs équipes de s’affronter. Chaque groupe devra user d’ingéniosité pour résoudre les énigmes avant les autres concurrents..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 22:00:00. EUR.

Château-musée Henri IV Rue Henri IV

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mystery Game by Ludik Concept. All public, from 12 years old.

Mr. White, a rich eccentric, has bought the Château-musée of Nerac. He has in his possession a cryptotext which, according to him, belonged to Henry IV. He decides to call on you: experts who could find in the castle the code that will open the sesame…

A new kind of animation: halfway between an escape game, a treasure hunt and a cooperative game, this mystery game will allow several teams to compete. Each group will have to use its ingenuity to solve the riddles before the other competitors.

Juego de misterio de Ludik Concept. Todos los públicos, a partir de 12 años.

El Sr. White, un rico excéntrico, ha comprado el castillo-museo de Nerac. Tiene en su poder un criptotexto que cree que perteneció a Enrique IV. Decide recurrir a ustedes: expertos capaces de encontrar en el castillo el código que abrirá el sésamo…

Un nuevo tipo de animación: a medio camino entre un juego de escape, una búsqueda del tesoro y un juego cooperativo, este juego de misterio permitirá competir a varios equipos. Cada grupo tendrá que utilizar su ingenio para resolver los enigmas antes que los demás competidores.

Mystery Game von Ludik Concept. Für alle Altersgruppen ab 12 Jahren.

Mr. White, ein reicher Exzentriker, hat das Schlossmuseum von Nérac gekauft. In seinem Besitz befindet sich ein Kryptext, von dem er glaubt, dass er Heinrich IV. gehört hat. Er beschließt, sich an Sie zu wenden: Experten, die im Schloss den Code finden können, der das Sesam-öffne-dich öffnet…

Eine neue Art von Animation: Dieses Mystery Game ist eine Mischung aus einem Escape Game, einer Schnitzeljagd und einem kooperativen Spiel, bei dem mehrere Teams gegeneinander antreten können. Jede Gruppe muss ihren Einfallsreichtum nutzen, um die Rätsel vor den anderen Teilnehmern zu lösen.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT de l’Albret