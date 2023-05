Laissez-vous conter les jardins du Roi… Château-musée Henri IV, 23 août 2023, .

Visite du Parc de la Garenne et des jardins du Roi de Nérac. Rdv au Château-musée Henri IV. Tout public, + 16 ans. Sur réservation.

Le château Henri IV, le parc de la Garenne et les Jardins du Roi constituent le domaine royal. Indissociables, ils ont façonné l’histoire de la ville. Nous vous invitons à une « visite-promenade » des Jardins du Roi et du parc de la Garenne qui vous permettra d’apprécier l’évolution paysagère du domaine royal..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 11:15:00. EUR.

Château-musée Henri IV Rue Henri IV

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Visit of the Parc de la Garenne and the King’s gardens of Nérac. Meeting point at the Château-musée Henri IV. All public, + 16 years old. On reservation.

The castle of Henri IV, the park of the Garenne and the King’s Gardens constitute the royal domain. Indissociable, they have shaped the history of the city. We invite you to a « walking tour » of the King’s Gardens and the Garenne Park which will allow you to appreciate the landscape evolution of the royal domain.

Visita del Parque de la Garenne y de los jardines del Rey de Nérac. Punto de encuentro en el castillo-museo Henri IV. Todos los públicos, + 16 años. Previa reserva.

El Castillo Henri IV, el Parque de la Garenne y los Jardines del Rey constituyen el dominio real. Son inseparables y han marcado la historia de la ciudad. Le invitamos a un « paseo » por los Jardines del Rey y el Parque de la Garenne, que le permitirá apreciar la evolución paisajística del dominio real.

Besuchen Sie den Parc de la Garenne und die Gärten des Königs von Nérac. Rdv am Château-musée Henri IV. Für alle Altersgruppen, + 16 Jahre. Mit Reservierung.

Das Schloss Henri IV, der Parc de la Garenne und die Jardins du Roi bilden die königliche Domäne. Untrennbar miteinander verbunden, haben sie die Geschichte der Stadt geprägt. Wir laden Sie zu einem « Spaziergang » durch die Jardins du Roi und den Parc de la Garenne ein, bei dem Sie die landschaftliche Entwicklung der königlichen Domäne kennen lernen können.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT de l’Albret