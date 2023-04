Cluedo Royal Château musée Henri IV, 22 août 2023, Nérac.

Jeu d’enquête jeune public de 7 à 12 ans (sans les parents), sur réservation.

Venez démasquer le coupable ! Un membre de la famille royale a été assassiné. Petits visiteurs du château, transformez-vous le temps d’une matinée en enquêteur chargé de résoudre ce crime.

À vous de mener l’enquête ! À la manière du célèbre jeu Cluedo, en équipe, parcourez les salles du château à la recherche d’indices pour démêler l’affaire !.

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 11:45:00. EUR.

Château musée Henri IV Rue Henri IV

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Investigation game for young people aged 7 to 12 (without parents), by reservation.

Come and unmask the culprit! A member of the royal family has been murdered. Little visitors to the castle, transform yourself for a morning into an investigator in charge of solving this crime.

It’s up to you to lead the investigation! In the style of the famous game Cluedo, in teams, go through the rooms of the castle looking for clues to unravel the case!

Juego de investigación para jóvenes de 7 a 12 años (sin padres), con reserva previa.

¡Ven a desenmascarar al culpable! Un miembro de la familia real ha sido asesinado. Los jóvenes visitantes del castillo pueden pasar una mañana como investigadores intentando resolver el crimen.

¡De ti depende dirigir la investigación! Al estilo del famoso juego Cluedo, en equipos, ¡recorred las estancias del castillo en busca de pistas para desentrañar el caso!

Detektivspiel für junges Publikum von 7 bis 12 Jahren (ohne Eltern), mit Reservierung.

Komm und entlarve den Täter! Ein Mitglied der königlichen Familie wurde ermordet. Kleine Schlossbesucher können sich einen Vormittag lang in einen Ermittler verwandeln, der das Verbrechen aufklären soll.

Es liegt an Ihnen, die Ermittlungen zu leiten! Im Stil des berühmten Spiels Cluedo können Sie als Team durch die Räume des Schlosses gehen und nach Hinweisen suchen, um den Fall zu entwirren!

