Complot à la cour de Nérac / Urban game Château musée Henri IV, 9 août 2023, Nérac.

Jeu de piste en ville avec la compagnie Paradoxales. Tout public dès 12 ans, sur réservation. RDV au Château-musée Henri IV.

Nérac devient votre terrain de jeu. Visitez de manière ludique et différente la ville en suivant une Dame d’honneur de la Cour d’Henri IV, prise dans une mission de la plus haute importance : assurer la réussite de la signature du traité de paix de Nérac. Aidez cette Dame d’honneur à découvrir ce qui se trame à la Cour, et déjouez un complot. Pour cela, il vous faudra parcourir la ville en suivant la cette noble Dame de la Renaissance, tout en résolvant des énigmes qui vous permettront de comprendre l’intrigue ! Plongez-vous dans le Nérac de la Renaissance et découvrez sa riche histoire !.

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 17:00:00. EUR.

Château musée Henri IV Rue Henri IV

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Treasure hunt in the city with the Paradoxales company. All public from 12 years old, on reservation. Meeting point at the Château-musée Henri IV.

Nérac becomes your playground. Visit the city in a fun and different way by following a Lady of Honor of the Court of Henry IV, caught up in a mission of the utmost importance: to ensure the successful signing of the peace treaty of Nerac. Help this lady of honor discover what is going on at the Court, and foil a plot. To do this, you will have to go through the city following this noble Renaissance Lady, while solving riddles that will help you understand the plot! Immerse yourself in the Nerac of the Renaissance and discover its rich history!

Búsqueda del tesoro en la ciudad con la compañía Paradoxales. Todas las edades, a partir de 12 años, previa reserva. Punto de encuentro en el castillo-museo Henri IV.

Nérac se convierte en su patio de recreo. Visite la ciudad de una forma divertida y diferente siguiendo a una Dama de Honor de la Corte de Enrique IV, envuelta en una misión de suma importancia: garantizar el éxito de la firma del Tratado de Paz de Nérac. Ayuda a esta Dama de Honor a descubrir lo que ocurre en la Corte y a desbaratar un complot. Para ello, tendrás que recorrer la ciudad siguiendo a esta noble dama renacentista, ¡mientras resuelves acertijos que te ayudarán a comprender la trama! ¡Sumérgete en la Nerac renacentista y descubre su rica historia!

Schnitzeljagd durch die Stadt mit der Compagnie Paradoxales. Für alle ab 12 Jahren, mit Reservierung. RDV am Schloss-Museum Henri IV.

Nérac wird zu Ihrem Spielplatz. Besuchen Sie die Stadt auf spielerische und andere Weise und folgen Sie einer Ehrendame am Hof von Heinrich IV., die in einer äußerst wichtigen Mission gefangen ist: die erfolgreiche Unterzeichnung des Friedensvertrags von Nérac zu gewährleisten. Helfen Sie der Hofdame dabei, herauszufinden, was am Hof vor sich geht, und vereiteln Sie eine Verschwörung. Dazu müssen Sie mit dieser edlen Dame aus der Renaissance durch die Stadt ziehen und dabei Rätsel lösen, die Ihnen helfen, die Intrige zu entschlüsseln! Tauchen Sie ein in das Nérac der Renaissance und entdecken Sie seine reiche Geschichte!

Mise à jour le 2023-04-14 par OT de l’Albret