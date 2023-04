Festival de Musique en Albret Allées d’Albret, 3 août 2023, Nérac.

34ème édition, du 17 juillet au 11 août.

« Trio Zeliha » avec Manon Galy, révélation aux Victoires de la musique 2022. Manon Galy, violon, Maxime Quennesson, violoncelle et Jorge Gonzalez Buajasan, piano..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . .

Allées d’Albret Temple

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



34th edition, from July 17 to August 11.

« Trio Zeliha » with Manon Galy, revelation at the Victoires de la musique 2022. Manon Galy, violin, Maxime Quennesson, cello and Jorge Gonzalez Buajasan, piano.

34ª edición, del 17 de julio al 11 de agosto.

« Trío Zeliha » con Manon Galy, revelación en las Victoires de la musique 2022. Manon Galy, violín, Maxime Quennesson, violonchelo y Jorge González Buajasán, piano.

34. Ausgabe, vom 17. Juli bis 11. August.

« Trio Zeliha » mit Manon Galy, Entdeckung bei den Victoires de la musique 2022. Manon Galy, Violine, Maxime Quennesson, Violoncello und Jorge Gonzalez Buajasan, Klavier.

