Les apprentis fauconniers Avenue de Lattre de Tassigny, 25 juillet 2023, Nérac.

Atelier d’initiation à la fauconnerie avec la Fauconnerie Marche. 4 sessions, un groupe par session d’une demi-heure. Sur réservation.

Session 1 pour les 5/8 ans: 14h-14h30; session 2 pour les 5/8 ans: 14h30-15h; session 3 pour les 9/12 ans: 15h-15h30 et session 4 pour les 9/12 ans: 15h30-16h.

Les enfants, êtes-vous prêts pour un moment de magie et d’émotion ? Après la découverte du monde des oiseaux, vous serez face à un petit rapace ! Et là, avec leur cœur et leur passion, les fauconniers vous guideront pour entrer en communion avec l’animal. Que l’alchimie opère, que vos énergies fusionnent, … Et qu’enfin, vous puissiez faire voler votre petit rapace !.

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 16:00:00. EUR.

Avenue de Lattre de Tassigny Théâtre de verdure, Parc de la Garenne

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Introduction to falconry workshop with Fauconnerie Marche. 4 sessions, one group per half-hour session. Reservations required.

Session 1 for 5/8 year olds: 2:00-2:30 pm; session 2 for 5/8 year olds: 2:30-3:00 pm; session 3 for 9/12 year olds: 3:00-3:30 pm and session 4 for 9/12 year olds: 3:30-4:00 pm.

Kids, are you ready for a moment of magic and emotion? After discovering the world of birds, you will be confronted with a small bird of prey! And there, with their heart and their passion, the falconers will guide you to enter in communion with the animal. Let the alchemy work, let your energies merge, ? And that finally, you can fly your little bird of prey!

Taller de iniciación a la cetrería con Fauconnerie Marche. 4 sesiones, un grupo por sesión de media hora. Previa reserva.

Sesión 1 para niños de 5/8 años: de 14:00 a 14:30 h; sesión 2 para niños de 5/8 años: de 14:30 a 15:00 h; sesión 3 para niños de 9/12 años: de 15:00 a 15:30 h y sesión 4 para niños de 9/12 años: de 15:30 a 16:00 h.

Niños, ¿estáis preparados para un momento de magia y emoción? Después de descubrir el mundo de los pájaros, ¡os enfrentaréis a una pequeña ave rapaz! Y allí, con su corazón y su pasión, los cetreros le guiarán para entrar en comunión con el animal. Dejad que la alquimia funcione, que vuestras energías se fusionen, ? ¡Y que por fin puedas hacer volar a tu pequeña rapaz!

Workshop zur Einführung in die Falknerei mit der Falknerei Marche. 4 Sitzungen, eine Gruppe pro halbstündige Sitzung. Es ist eine Reservierung erforderlich.

Session 1 für 5/8-Jährige: 14-14:30 Uhr; Session 2 für 5/8-Jährige: 14:30-15:00 Uhr; Session 3 für 9/12-Jährige: 15-15:30 Uhr und Session 4 für 9/12-Jährige: 15:30-16:00 Uhr.

Kinder, seid ihr bereit für einen Moment voller Magie und Emotionen? Nach der Entdeckung der Vogelwelt werden sie mit einem kleinen Raubvogel konfrontiert! Die Falkner werden euch mit ihrem Herz und ihrer Leidenschaft anleiten, um mit dem Tier in Verbindung zu treten. Möge die Alchemie funktionieren, mögen Ihre Energien verschmelzen, ? Und dass Sie schließlich Ihren kleinen Greifvogel fliegen lassen können!

