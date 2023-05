Spectacle de fauconnerie Avenue de Lattre de Tassigny, 25 juillet 2023, Nérac.

Voltiges tout en plumes ! avec la Fauconnerie Marche. 2 spectacles de 45 min. Tout public. Gratuit.

Session 1 à 17h30

Session 2 à 18h30

Les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas autorisés aux abords et sur le lieu du spectacle.

Immergez-vous dans l’univers passionnant des oiseaux de proie avec la Fauconnerie Marche. Un spectacle durant lequel les rapaces se mettent en scène en totale liberté et font revivre une pratique ancestrale de plus de 4000 ans. Des moments de complicité entre l’animal et l’homme, des moments fascinants entre le vol plané de l’aigle, le vol puissant du faucon et son leurre, l’attaque de la buse sur sa fausse proie ou encore le vol silencieux de la chouette !.

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 19:15:00. EUR.

Avenue de Lattre de Tassigny Théâtre de verdure, parc de la Garenne

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Voltiges all in feathers ! with the Fauconnerie Marche. 2 shows of 45 min. All public. Free of charge.

Session 1 at 5:30 pm

Session 2 at 6:30 pm

Dogs, even if on a leash, are not allowed in the vicinity of the show.

Immerse yourself in the fascinating world of birds of prey with Fauconnerie Marche. A show during which the birds of prey stage themselves in total freedom and revive an ancestral practice of more than 4000 years. Moments of complicity between animal and man, fascinating moments between the gliding flight of the eagle, the powerful flight of the falcon and its decoy, the attack of the buzzard on its false prey or the silent flight of the owl!

Voltiges tout en plumes ! con la Fauconnerie Marche. 2 espectáculos de 45 min. Para el público en general. Gratuitos.

Sesión 1 a las 17.30 h

Sesión 2 a las 18.30 h

Los perros, aunque vayan atados, no están autorizados en las inmediaciones del espectáculo.

Sumérjase en el fascinante mundo de las aves rapaces con Fauconnerie Marche. Un espectáculo durante el cual las rapaces actúan en total libertad y reviven una práctica ancestral que se remonta a más de 4000 años. ¡Momentos de complicidad entre el animal y el hombre, momentos fascinantes entre el vuelo planeante del águila, el potente vuelo del halcón y su señuelo, el ataque del ratonero a su falsa presa o el vuelo silencioso del búho!

Voltiges tout en plumes! mit der Falknerei Marche. 2 Aufführungen von 45 Minuten. Für alle Altersgruppen. Kostenlos.

Session 1 um 17.30 Uhr

Sitzung 2 um 18.30 Uhr

Hunde, auch wenn sie an der Leine geführt werden, sind in der Nähe und am Ort der Aufführung nicht erlaubt.

Tauchen Sie mit der Märkischen Falknerei in die spannende Welt der Greifvögel ein. Eine Show, bei der sich die Greifvögel in völliger Freiheit in Szene setzen und eine über 4000 Jahre alte, uralte Praxis wieder aufleben lassen. Momente der Komplizenschaft zwischen Tier und Mensch, faszinierende Momente zwischen dem Gleitflug des Adlers, dem mächtigen Flug des Falken und seinem Lockvogel, dem Angriff des Bussards auf seine falsche Beute oder auch dem lautlosen Flug der Eule!

Mise à jour le 2023-04-27 par OT de l’Albret